Como parte da Semana Nacional de Museus, estudantes conhecem coleção de objetos raros

Em visita guiada à Casa Museu, alunos tiveram contato com itens que contam a história da colonização do Acre e seu antigo papel como maior produtor mundial de borracha; atividade integra programação do TJAC na SNM

Como parte da programação do TJAC durante a 20ª Semana Nacional de Museus, alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes realizaram visitas guiadas, na tarde dessa segunda-feira, à Casa Museu, localizada na Chácara Ipê.

O local, que é integrado ao Centro Cultural Palácio da Justiça, proporciona aos visitantes um verdadeiro mergulho no tempo e na história não só do Acre e sua colonização, mas também do mundo da época, em especial, da II Guerra Mundial, período trágico e que deixou marcas indeléveis na Humanidade.

Isso porque, no local, os visitantes encontram itens como capacetes de combatentes, fuzis (não funcionais), munição para obuses (não funcional), equipamentos transmissores e até mesmo um antigo veículo alemão, provavelmente utilizado no transporte de tropas, que foi localizado no Vale do Juruá, trazido para a capital e restaurado para que pudesse ser uma das atrações da Casa Museu.

Para a estudante Maria Beatriz, 16, todos os objetos guardam relação entre si, considerando o papel do Acre de principal produtor da borracha empregada na produção do látex utilizado para produção de pneus e peças emborrachadas para armas e veículos militares durante a Grande Guerra.

“Foi uma visita extremamente compensadora (…), chegar aqui e ouvir sobre o caminhão, sobre toda importância que nosso estado teve, principalmente, durante a II Guerra, é muito interessante (…). Eu também tive um pouco mais de apego, porque meu avô tinha muitos objetos que tem aqui. Então, eu vi muitas coisas que há muito tempo eu não via. Pra mim foi muito mágico, entender como funcionavam esses objetos. Acho muito bonito ver coisas da nossa antiga história que remetem a quem nós somos, porque, sem a nossa história, nós não temos como saber quem nós somos hoje, nem quem seremos amanhã”, disse Maria Beatriz.

O responsável por mostrar os itens em exposição e explicar o funcionamento das peças foi o desembargador aposentado Arquilau de Castro Melo, que é membro da Comissão de Memória do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Borracha para vitória!

Arquilau de Castro Melo chamou a atenção dos alunos para o papel de grande importância do Acre como produtor mundial durante o primeiro e o segundo ciclo da borracha, fornecendo matéria-prima para os países aliados, mesmo com a concorrência dos seringais na Malásia.

“Os países do Eixo, o Japão, em especial, foram lá e bloquearam a borracha da Ásia. E o que os Aliados fizeram? Voltaram a buscar borracha da Amazônia (segundo ciclo), aí que trouxeram os soldados da borracha, que não iam pra guerra, tinham que vir pra cá produzir borracha com incentivo do Governo, em um programa chamado Borracha para Vitória, que era apoiado pelos americanos”, explicou o desembargador aposentado.

Mais sobre a programação e a SNM

A programação especial para a 20ª Semana Nacional de Museus (SNM) ocorre entre os dias 16 e 22 de maio, no Centro Cultural Palácio da Justiça.

Em parceria com diversos museus e centro culturais do país, a ação é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em alusão ao Dia Internacional de Museus, comemorado hoje, dia 18 de maio.

Neste ano, o tema é o Poder dos Museus. Segundo a organização nacional, é de grande importância reconhecer a força dos Museus e isso pode ser libertador. Os museus vêm se mostrando instituições capazes de se reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e transformarem as suas realidades. Se, por um lado, é possível falar no Poder dos Museus e seu caráter emancipador; por outro, é possível também reconhecer os Museus do Poder e seu caráter controlador, domesticador.

Entre as atividades do Palácio da Justiça estão: oficina de arte literária, visita guiada, sessão de cinema e rodas de conversa mediada por magistradas e magistrados aposentados e ativos. Além das atividades no Palácio da Justiça, a programação contempla também uma visita guiada à Casa Museu, localizada na Chácara Ipê.

Palácio da Justiça, Centro Cultural do TJAC

O Palácio da Justiça foi inaugurado no dia 30 de abril de 1957, quando o Acre ainda era Território Federal. Nele foi abrigado o Fórum da Comarca de Rio Branco, que compreendia o Tribunal do Júri, os cartórios judiciais, eleitorais e extrajudiciais, todos sob administração do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então Capital Federal.

Foi a primeira sede da Corte Acreana, que se instalou, solenemente, no dia 15 de junho de 1963, um ano após a entrada em vigor da Lei que criou o Estado do Acre.

De inquestionável importância histórica e cultural para a cidade de Rio Branco e região, com sua construção em estilo neoclássico, tombada como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre no ano de 2002 (Decreto Governamental n° 6.289, de 10.10.2002), o Palácio da Justiça abrigou durante quase 40 anos a Corte de Apelações do Estado.

Abriga atualmente o Museu do Poder Judiciário do Estado do Acre, a biblioteca Dr. Alberto Zaire e o Café Jurídico. No local, estudantes e pesquisadores também têm à disposição uma sala de estudos e acesso à internet. Cópias de documentos históricos guardados pela Justiça Acreana são um dos destaques em exposição permanente. Dentre eles está a sentença que condenou os assassinos do líder seringueiro Chico Mendes e até mesmo uma interessante decisão que proibia os assobios no âmbito de instituições públicas no início do Século XX.