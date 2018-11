Como será o futuro cassino do Acre?

Apesar da rejeição, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, do projeto sobre a legalização dos jogos de azar, no último mês de março, existem fortes probabilidades que o tema possa voltar à discussão no próximo ano. Apesar da tradição do Senado de “empurrar” assuntos para o futuro, o forte lóbi (na política e na economia) favorável à liberação dos cassinos não desapareceu. E a própria sociedade está dando sinais de que algo pode estar mudando. Até no Acre pode ter cassino.

Uma nova visão sobre o fenômeno dos jogos e das apostas

Até Jair Bolsonaro parece estar nessa onda. A opinião do vencedor da eleição presidencial sobre a liberação dos cassinos não foi um tema forte nem central, e muitos talvez nem tenham notado o que ele falou sobre isso. Certamente que uma boa parte do eleitorado evangélico não acreditaria que Bolsonaro tenha se mostrado disponível para aprovar algum tipo de solução sobre os jogos de azar. Mas o fato é que ele falou isso mesmo, de acordo com o site Valor Econômico, ainda se por princípio, é contra.

O Brasil parece estar entrando em um novo capítulo da história de sua relação com os jogos de azar. Quem sabe se não será mesmo durante o mandato de Bolsonaro que as apostas esportivas e os cassinos não serão mesmo liberados e regulados.

Um cassino em cada estado, pelo menos

O projeto de lei 186/2014 prevê a abertura de grandes cassinos, com vocação turística e associados a empreendimentos especializados (sala de espetáculo, restaurante, etc.). Serão entre um a três em cada estado, dependendo de sua população. Além dos cassinos, deverá ser possível operar salas de máquinas caça-bíquel, de bingo – e até o jogo do bicho poderá ser legalizado.

Não se sabe se tudo isso será aprovado na prática, mas existem fortes chances de que pelo menos os “cassinos-resort” sejam aprovados. Eles representam mais chances de lucro e receita de imposto, mais criação de emprego, e também mais facilidade de controle pelas autoridades. Com poucos cassinos, e muito grandes, será mais fácil impedir jogadores adictos de lá entrar, e mais fácil também de atrair turistas até do exterior.

Como será o futuro cassino do Acre?

Não será o caso de Rio Branco virar uma nova Las Vegas. Até porque um só cassino seria insuficiente para criar essa dinâmica. Mas será que não terá pelo menos um empresário interessado em ter o monopólio dos jogos de cassino no Acre para os próximos 30 anos (o tempo de validade da licença estadual, segundo o projeto de lei)?

