A coordenação está em pleno trabalho para manter o padrão de segurança e qualidade das provas realizadas pela NBHA ACRE, que neste sábado 15, realizará a segunda etapa do IX Campeonato de Três Tambores.

“Estamos na nona edição do campeonato e a cada nova etapa, são novas superações, pois estamos sempre em busca do melhor para os competidores e animais, pois são eles que disputam e levam o nome do no Estado do Acre em outras competições, comércio e destaque no esporte. Agradecemos a todos os patrocinadores e parceiros que tornam esse esporte forte e a cada ano cresce mais”, disse Calurino Ferraz, presidente da NBHA ACRE.

As provas acontecem na arena de rodeios do parque de exposição, onde os portões estarão abertos ao público a partir das 16h e a disputa entre as categorias começa às 18h. Uma programação para toda família.

Por: Victor Augusto

Comentários