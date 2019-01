O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), vem a público comunicar que os servidores do Pró-Saúde não terão seus vencimentos relativos ao mês de dezembro, creditados nesta segunda-feira, 7, em função da ausência das medidas legais e necessárias de responsabilidade da gestão anterior.

A falta do empenho orçamentário, na data correta para o pagamento do mês subsequente, representa transtornos para o Governo do Estado, para os trabalhadores e para o bom funcionamento da máquina pública.

Comunicamos que o Governo do Estado recorreu a todos os meios legais para o cumprimento do compromisso com os servidores do programa, envidando todos os esforços para tal pagamento, mas não logrando êxito por conta da falta de recursos disponíveis.

Diante da urgência que o caso requer, determinamos a imediata reprogramação de pagamento dentro das condições legais e administrativas, tão logo ocorra a abertura do orçamento anual.

Nos solidarizamos com os trabalhadores, com os sindicatos, e com todas as famílias afetadas, diante do inevitável constrangimento que atinge a todos.

Renovamos o propósito em honrar os compromissos assumidos, defendendo a valorização do servidor público como diretriz básica e valor inegociável da atual gestão do Governo do Estado.