Verônica Rodrigues - SECOM

Moradores da comunidade Etelve localizada no km 75, ofereceram um churrasco neste sábado 9, em agradecimento pelos trabalhos de recuperação do ramal. A Prefeitura de Brasiléia recuperou 26 km de ramal, parte deste dentro da Resex Chico Mendes, contemplando mais de 40 famílias que a partir de agora terão mais facilidade no escoamento da produção.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado, esteve representando a Prefeita Fernanda Hassem, acompanhado dos vereadores Rogério Pontes, presidente da Câmara de Brasiléia e Zé Gabriele.

A comunidade Etelve recebeu diversos serviços de melhorias de infraestrutura, como construção e recuperação de 4 pontes, implantação de bueiros e piçarramento, realizados pela Prefeitura de Brasiléia por meio de convênio com o Governo do Estado.

A Moradora Catarina Moreira está muito animada com as melhorias feitas no ramal, ele destaca que estavam há 6 anos enfrentando muitas dificuldades por conta do ramal,” estou muito feliz, nós estávamos há 6 anos enfrentando muitas dificuldades, o nosso ramal foi construído em 2013 e quando chovia a gente não conseguia andar nem de moto, recebemos agora o ramal feito e a construção de pontes, isso vai facilitar a nossa vida. O nosso sentimento é de gratidão a toda equipe obras que fez ramal e a prefeita Fernanda que cumpriu e fez um trabalho de qualidade”.

Seu Otacílio Barbosa de Souza, parabenizou a ação da prefeitura, ele conta que deixou de vender sua produção pela falta de ramal ” esse ramal é muito importante pra nós, aqui tem muitas famílias que precisam levar a produção para vender na cidade, passamos vários anos sem poder tirar a produção, eu mesmo deixei de entregar alimentos para PAA porque o ramal não dava acesso. Pra gente que mora aqui é muito gratificante receber o nosso ramal recuperado. Em 2004 eu andava em varador e hoje temos ramal. Eu agradeço toda a equipe da prefeitura em nome da prefeita Fernanda”.

Para o Secretário de Obras Carlinhos do Pelado, a conclusão do ramal é mais uma missão cumprida. Ele destaca também o empenho da gestão para garantir um ramal de qualidade, “pra mim é um momento de muita satisfação estar aqui representando a prefeita Fernanda Hassem, a comunidade está muito feliz, fizemos um ramal de qualidade, e isso é um pedido da prefeita Fernanda. A comunidade do Etelve está muito feliz pelo ramal e promoveu esse encontro com um churrasco como forma de gratidão com a gestão, nós estamos contentes porque foi mais uma missão cumprida e de receber o carinho da comunidade”, afirmou.

O presidente da Câmara de Brasiléia, Rogério Pontes, fala de sua alegria em ver o produtor rural sendo beneficiado, afirma que o poder legislativo está pronto para ajudá-los, “estamos vendo nos olhos das pessoas a alegria por conta do ramal recuperado, com piçarramento e construção de pontes, estamos prestigiando essa festa e como vereador temos cobrado da nossa gestora melhorias para os ramais, e sabemos que mesmo com poucos recursos ela tem feito de tudo para atender as comunidades. Eu que parabenizar de coração a dedicação e compromisso da prefeita Fernanda Hassem com o nosso povo rural. E o poder legislativo está pronto para apoiar a população rural que tanto sofre por questões de ramais e apoio a produção”, destacou.

