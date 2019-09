Com o programa ‘Saúde Itinerante, a Prefeitura de Epitaciolândia, na gestão do prefeito Tião Flores, fortalece os serviços na área da atenção básica nas comunidades rurais. Neste sábado (14), o programa, executado pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplou moradores das Comunidades da Fazenda Filipinas, do outro lado do Rio Acre. As atividades, realizadas tem como o objetivo de aproximar ainda mais os serviços públicos de saúde da população rural.

O prefeito Tião Flores ressalta a intenção do poder público municipal com o programa. “A nossa proposta é estar cada vez mais perto da população rural, avaliando as necessidades e oferecendo, principalmente, os serviços prioritários, como esses na área da saúde. Esse trabalho itinerante contribui para que estejamos ainda mais presentes na vida dos cidadãos epitaciolandenses”, pontua o gestor municipal.

Durante a ação na Vila Conceição, foram oferecidos serviços na área da assistência básica como aferição de pressão arterial e glicemia; consultas médica e de enfermagem; teste rápido para detecção de doenças como aids, sífilis e hepatites; imunização (contra doenças como tétano, hepatite B, rubéola e febre amarela); além de exames preventivos PCCU. Serviços Odontológicos.

O programa também desenvolve ações na área da educação em saúde, com orientações sobre prevenção de doenças, saúde bucal para crianças e outros cuidados, e agora conta com um Consultório Odontológico de última geração móvel para atender as comunidades mais distantes.

A secretária municipal de Saúde, Terezinha Ribeiro Flores, reforça o objetivo da ação do Programa Saúde Itinerante, que visa beneficiar a população. “O trabalho da Prefeitura é para ampliar o acesso da população aos serviços, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção à saúde e atendendo as necessidades da população rural que muitas das vezes não tem como ir até a cidade em buscas desses serviços.”. Afirmou a Secretária.

Já o Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, destacou a importância da Educação e Saúde juntas, “Hoje estamos aqui para acompanhar as ações da saúde e ainda prestigiar a Escola que está concluindo o projeto folclórico, isso mostra que quando nos juntamos quem ganha são as comunidades.” Salientou o secretário.

