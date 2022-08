Comunidades de Pando são atacadas por macacos e deixa vários feridos

Sem informações concretas, ecoam notícias de que candidatos e dirigentes partidários estariam ‘irritados’ sobre as realizações das convenções que aconteceram durante esta sexta-feira, dia 5, o último dia para mostrar os pretensos e futuros candidatos ao pleito de outubro próximo.

Desde a simples presença de um pré-candidato de chapas opostas que vai apoiar um outro, está sendo motivo para especulações e as vezes, a celeuma é iniciada por um apoiador que nada tem com o caso.

Já foi presenciado, e está acontecendo, de que políticos estariam com ‘ciúmes’ do candidato majoritário e no seu pensamento, não deveria aparecer do lado do seu concorrente. Deixando a entender que este só deve aparecer com ele.

Mas, esquece que este as vezes, o outro tem mais apoio do que o próprio e se torna peça importante para a campanha. Como tem também, o que já acha que está eleito e os que passaram os últimos anos falando mal e agora está do lado.

Sem falar dos que querem se mostrar tirando uma ‘self’ pra mostrar em momento oportuno, que estava apoiando. Claro que na maioria, os mais experientes já sabem dessas histórias e não querem criar casos com ninguém.

Nesta sexta-feira, se pôde ver de tudo um pouco. Os que achavam que tinham muito apoio e quase nada recebeu. Os que já sabiam que seria uma grande festa e os que tentam voltar ao poder com candidatos que já tem nada mais para oferecer, mas, tentam voltar ao cenário político.

Neste ano, o Acre terá por enquanto, sete nomes para concorrer ao Palácio. Mais de cinco para apenas uma vaga ao senado e dezenas de candidatos para federal e estadual, deixando muitos eleitores ainda confuso por enquanto.

Enquanto isso, sem ter um porta-voz definido, alguns partidos tem um monte de ‘especialistas’ que ficam falando o que não sabe para defender seu candidato e partido. O detalhe por enquanto, fica para grupos em redes sociais que as vezes, só faltam sair braços para defender o seu escolhido.

Parece que, mais uma vez, a paz só vai voltar a reinar após o dia 2 de outubro. Quando as especulações acabam de vez e os ‘especialistas’ voltam a vida normal com alguns lamentos e alegrias.

