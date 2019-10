GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA

G L MAFFI ME, CNPJ: 02.023.852/0001-20, torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, a renovação da Licença de Operação Nº 421/2014) com validade de (04) anos para INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA FABRICACAO DE MOVEIS E ESQUADRIAS EM GERAL – EPITACIOLANDIA-ACRE

Comentários