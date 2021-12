Concurso do Ibama já tem edital com 15 vagas para o Acre

O jovem Carlos Antônio Coutinho de Souza, de 20 anos, que foi ferido com uma facada no pescoço na noite dessa terça-feira, 30, em via pública, durante um roubo na rodovia AC-40, proximidades do Parque Chico Mendes, não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Carlos saiu do trabalho em um estabelecimento comercial na região em uma bicicleta com destino a sua residência, quando foi abordado e rendido por um bandido que com uma faca anunciou o assalto. Durante a ação do criminoso, Carlos reagiu e foi ferido com um golpe no pescoço

Em seguida, o bandido roubou a bicicleta e fugiu do local. Mesmo ferido e sangrando, Carlos ainda conseguiu correr até a uma distribuidora e pediu ajuda.

A ambulância do SAMU foi acionada por populares e o jovem trabalhador recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado com vida ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. No hospital o jovem ainda conseguiu conversar com o médico do SAMU, porém durante todos os procedimentos no Centro Cirúrgico, não resistiu e morreu.

Após a morte do jovem, a reportagem do ac24horas entrou em contato com o médico do SAMU, Antônio Castro, que explicou o que aconteceu com o jovem quando deram os primeiros atendimentos.

“O jovem sofreu uma lesão gravíssima, a artéria carótida leva sangue pro cérebro, o problema nela afeta o cérebro. Carlos sofreu um choque hipovolêmico por perda de sangue e hipóxia por falta de oxigênio no cérebro. No Pronto-Socorro o jovem ainda conversou comigo, estava consciente, mas infelizmente ele sofreu uma lesão extremamente grave”, disse o médico.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que buscam identificar o autor do crime.

Comentários