Edital pode sair ainda este ano. Funcab pode ser a escolhida como organizadora

Os concurseiros de plantão ainda esperam o edital do Corpo de Bombeiros, aguardado desde o começo do ano. De acordo com informações de sites especializados apurados por ContilNet, o documento continua sendo elaborado e sem data de publicação.

“O processo de licitação para escolher a banca organizadora já está em andamento. […] De acordo com o Major Cláudio Falcão, a empresa Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), instituição que tem realizado os últimos concursos dos Bombeiros do Acre, tem uma grande possibilidade de ser contratada”, divulgou o Notícias Concursos.

A expectativa é que o concurso ofereça 100 vagas para candidatos em ambos os sexos, todas voltadas para a função de Soldado. O cargo tem requisito de nível médio e tem salário de R$3.990,16. A realização do concurso Bombeiros/AC 2018 já havia sido anunciado pelo governador Tião Viana durante um evento de premiação na semana do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Maiores informações apenas com a divulgação do edital.