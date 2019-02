Cerca de 160 concursos públicos começam a semana com inscrições abertas para mais de 15 mil vagas. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, e estão espalhadas por todas as regiões do país.

No Nordeste, por exemplo, A Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) reabriu as inscrições do concurso que pretende contratar 31 professores de nível superior. Os interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico concurso.ufrpe.br, até o dia 18 de março de 2019. As remunerações podem variar de R$ 5.288 a R$ 9.600.

Já no Sul do país, a cidade gaúcha de Passo Fundo está com 18 vagas abertas para quem quer atuar na Companhia de Desenvolvimento do município. O concurso da CODEPAS manterá as inscrições abertas até o dia 8 de março de 2019. As vagas são para profissionais de níveis Fundamental e Médio, que devem trabalhar em áreas que vão de auxiliar de serviços gerais a técnico em segurança do trabalho.

No Norte brasileiro, o exemplo é a Prefeitura Municipal de Maraã – AM, que está com 557 vagas abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados nesse concurso devem receber salários que vão de R$ 998 a R$ 3.725. As oportunidades são para pessoas que desejam trabalhar como pedreiro, pintor, farmacêutico bioquímico, técnico em edificações e professor de Ensino Fundamental, por exemplo. As inscrições vão até 22 de fevereiro de 2019, no Centro de Convivência Sócio Assistencial, no Centro de Maraã.

O Centro-Oeste, por sua vez, tem como destaque as 18 vagas oferecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para as áreas de Administração, Arquitetura, Biologia, Educação Física, Português, Inglês e Química. O salário-base pode chegar a R$ 9.600. As inscrições podem ser realizadas através do site ifms.edu.br, até o dia 25 de fevereiro de 2019.

Já no Sudeste do país, a prefeitura de Itapevi, no Estado de São Paulo, oferece 366 vagas pra cargos com salários que variam de R$ 1.030 a R$ 9.280. As oportunidades são para profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior. Os interessados podem se inscrever no site vunesp.com.br e as inscrições ficam disponíveis até o dia 21 de fevereiro de 2019.

Fique atento a outras oportunidades com salários, carga horária e área de atuação de seu interesse. Também é importante que o candidato fique ligado nas vagas de cadastro reserva, pois se for classificado dentro dessa margem, ele pode ser convocado posteriormente para assumir o cargo.