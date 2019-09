Concursos públicos oferecem pelo menos 31.464 vagas em várias regiões do país. Esse número se refere a concursos selecionados (nacionais, com mais vagas e salários melhores). Se forem considerados todos os concursos, há mais de 37 mil vagas. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 30,4 mil, dependendo da função desejada.

Tribunal de Justiça do Estado (RJ) – Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 30.404,42 / Inscrição: de 18/9 até 25/10 / Mais informações aqui

Tribunal de Justiça do Estado (PA) – Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 30.404,42 / Inscrição: até 23/9 / Mais informações aqui

Ministério Público (MG) – Vagas: 50 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 30.404,42 / Inscrição: até 11/10 / Mais informações aqui

Ministério Público (GO) – Vagas: 40 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 28.884,20 / Inscrição: até 21/9 / Mais informações aqui

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (RJ) – Vagas: não definido / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 27.342,96 / Inscrição: até 14/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fraiburgo (SC) – Vagas: 74 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 960,42 a R$ 17.454,37 / Inscrição: até 23/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bombinhas (SC) – Vagas: 95 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.153 a R$ 15.757 / Inscrição: até 19/9 / Mais informações aqui

Conselho Regional de Medicina (RJ) – Vagas: 1.001 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.555 a R$ 15.223 / Inscrição: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Florianópolis (SC) – Vagas: 279 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.189 a R$ 14.081 / Inscrição: até 16/9 / Mais informações aqui

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS) – Vagas: 9 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 8.475 a R$ 13.339 / Inscrição: até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Banabuiú (CE) – Vagas: 127 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 13.150 / Inscrição: até 16/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Humaitá (AM) – Vagas: 255 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 12.990 / Inscrição: até 11/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itaquiraí (MS) – Vagas: 142 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.080 a R$ 12.612 / Inscrição: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Orlândia (SP) – Vagas: 22 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.282 a R$ 12 mil / Inscrição: até 3/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Sebastião do Oeste (MG) – Vagas: 167 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.100 a R$ 11.947 / Inscrição: até 14/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tailândia (PA) – Vagas: 500 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 11.631,57 / Inscrição: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de São José da Boa Vista (PR) – Vagas: 38 / Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior / Salário: R$ 1.015,90 a R$ 11.497,84 / Inscrição: até 23/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) – Vagas: 737 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 11.406,43 / Inscrição: até 24/9 / Mais informações aqui

Assembleia Legislativa (AP) – Vagas: 129 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01 / Inscrição: de 23/9 até 30/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Formiga (MG) – Vagas: 413 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.045 a R$ 10.956 / Inscrição: de 13/11 até 12/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) – Vagas: 108 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 10.730 / Inscrição: até 11/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Dois Córregos (SP) – Vagas: 37 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.042,85 a R$ 10.702,96 / Inscrição: até 30/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Mor (SP) – Vagas: 88 / Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior / Salário: R$ 1.220,14 a R$ 10.626,03 / Inscrição: até 20/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ribeira do Piauí (PI) – Vagas: 60 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 10 mil / Inscrição: até 19/9 / Mais informações aqui

Prefeituras de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho e Pedro Avelino e Câmara Municipal de Guamaré, na região de Mato Grande (RN) – Vagas: 293 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 10 mil / Inscrição: até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Chã Grande (PE) – Vagas: 100 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 10 mil / Inscrição: até 24/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vertentes (PE) – Vagas: 89 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 10 mil / Inscrição: até 6/10 / Mais informações aqui

Tribunal de Justiça do Estado (BA) – Vagas: 7.500 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 9.895 / Inscrição: até 23/9 / Mais informações aqui

Instituto Federal de Roraima – Vagas: 274 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.945 a R$ 9.616 / Inscrição: até 29/9 / Mais informações aqui

Ministério Público (RJ) – Vagas: 18 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 5.612 a R$ 8.369 / Inscrição: de 16/9 até 24/10 / Mais informações aqui

Samu Oeste MG – Vagas: 377 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.000 a R$ 7.800 / Inscrição: de 8/11 até 6/1/2020 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sirinhaém (PE) – Vagas: 201 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 1.000 a R$ 7.200 / Inscrição: até 18/9 / Mais informações aqui

Exército (AL, PB, PE e RN) – Vagas: 118 / Escolaridade: níveis fundamental, técnico e superior / Salário: R$ 2.627 a R$ 6.993 / Inscrição: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guaratinguetá (SP) – Vagas: 252 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.392,56 a R$ 6.500 / Inscrição: até 16/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Conceição da Feira (BA) – Vagas: 372 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 954 a R$ 6.500 / Inscrição: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paraúna (GO) – Vagas: 1.044 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.005 a R$ 5.593 / Inscrição: de 26/9 até 22/10 / Mais informações aqui

Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (MG) – Vagas: 560 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.207,95 a R$ 5.556,95 / Inscrição: até 23/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Capão da Canoa (RS) – Vagas: 219 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.381,31 a R$ 5.226,62 / Inscrição: até 24/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Arari (MA) – Vagas: 343 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 5.000 / Inscrição: de 23/9 até 3/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Betim (MG) – Vagas: 392 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.028,54 a R$ 4.952 / Inscrição: de 14/10 até 13/11 / Mais informações aqui

Secretaria Estadual de Administração Prisional (GO) – Vagas: 500 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 4.891 / Inscrição: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Uberlândia (MG) – Vagas: 1.778 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.345,10 a R$ 4.867,09 / Inscrição: até 11/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) – Vagas: 300 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 4.728 / Inscrição: até 25/10 / Mais informações aqui

Universidade Federal do Ceará – Vagas: 26 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.904 a R$ 4.638 / Inscrição: de 22/1/2020 até 2/2/2020 / Mais informações aqui

Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ) – Vagas: 41 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 / Inscrição: até 2/10 / Mais informações aqui

Assembleia Legislativa (PI) – Vagas: 41 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 2.310 a R$ 4.068 / Inscrição: de 24/9 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Governador Valadares (MG) – Vagas: 1.157 / Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior / Salário: R$ 1.177,81 a R$ 4.052,81 / Inscrição: de 18/11 até 18/12 / Mais informações aqui

Unitau – Universidade de Taubaté (SP) – Vagas: 4 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.017 a R$ 3.432 / Inscrição: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Serrana (MG) – Vagas: 391 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.242 a R$ 3.430 / Inscrição: até 17/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Senador Canedo (GO) – Vagas: 3.849 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.013,94 a R$ 3.160,16 / Inscrição: até 10/10 / Mais informações aqui

Polícia Militar (SP) – Vagas: 2.700 / Escolaridade: nível médio / Salário: até R$ 3.143 / Inscrição: até 25/9 / Mais informações aqui

Metrô São Paulo (SP) – Vagas: 4 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 3.075,16 / Inscrição: até 17/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ponta Porã (MS) – Vagas: 612 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 965 a R$ 3.020 / Inscrição: até 15/9 / Mais informações aqui

Polícia Militar (BA) – Vagas: 88 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 2.251 a R$ 3.001 / Inscrição: até 29/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alagoinhas (BA) – Vagas: 525 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.165,47 a R$ 2.817,47 / Inscrição: até 1º/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Iguaçu de Goiás (GO) – Vagas: 260 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 998 a R$ 2.500 / Inscrição: até 23/9 / Mais informações aqui

Centro Universitário de Mineiros (GO) – Vagas: 323 / Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior / Salário: R$ 1.078 a R$ 2.425 / Inscrição: de 5/10 até 4/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vitória (ES) – Vagas: 172 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.099 / Inscrição: até 7/10 / Mais informações aqui

Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de Almeida (PB)- Vagas: 400 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 1.617,20 / Inscrição: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Manicoré (AM) – Vagas: 272 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 1.278 / Inscrição: até 30/9 / Mais informações aqui

Secretaria de Estado da Educação (RO) – Vagas: 726 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 1.270 / Inscrição: até 19/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Félix do Xingu (PA) – Vagas: 420 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 1.250 / Inscrição: até 24/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Maracanã (PA) – Vagas: 252 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 1.227 / Inscrição: até 5/11 / Mais informações aqui

