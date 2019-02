Por Mazinho Rogério

Condenado a mais de 13 anos de prisão por ter tido uma filha com uma adolescente de 14 anos.

O detento Jonatan de Souza, de 28 anos, conseguiu passar em 7º lugar no curso de agronomia na Universidade Federal do Acre (Ufac) em Cruzeiro do Sul. Ele cumpre a pena no presídio Manoel Néri da Silva e essa foi a segunda vez que fez a prova.