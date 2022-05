Confirmado em edital: Emenda da deputada Vanda Milani tornam obras da Orla do XV uma realidade.

Visivelmente emocionada pelo êxito alcançado, a deputada Vanda Milani(PROS),anunciou em cerimônia oficial na semana passada, ao lado do secretário da Infraestrutura, Cirleudo Alencar, o lançamento do Edital de licitação da Orla do XV. As obras resultarão de um investimento total de R$ 21 milhões( R$ 17,8 milhões de emenda de autoria da deputada Vanda Milani mais valor de R$ 3,7 milhões que será acrescido pelo Governo do Estado).

“Finalmente a tão desejada resposta chegou. Em breve as obras da Orla do XV vão se tornar uma realidade para a alegria e entusiasmo de toda uma comunidade. Foram anos de espera e ansiedade que custaram muita determinação e empenho parlamentar para vencer entraves burocráticos e dificuldades políticas, mas finalmente conseguimos dar o passo inicial à obra de maior investimento em infraestrutura urbana de Rio Branco”, disse a parlamentar.

Para Vanda Milani, o grande vencedor e beneficiário desta obra, que representou a superação de enormes problemas e adversidades encontradas, “é a população do bairro XV, que vai recuperar sua autoestima e bem-estar num empreendimento que vai resgatar a própria história do início da cidade de Rio Branco. As obras vão contemplar aspectos urbanísticos dos mais modernos que vão dar enorme satisfação aos residentes do XV e reconquistar a autêntica identidade de uma comunidade que se orgulha de seu bairro, de seu passado e de sua gente”, enfatizou.

Aspectos técnicos

As obras da Orla do XV vão reunir um porto com plataforma de atracagem, praça e um museu tecnológico. “Trata-se de uma obra de grande porte há muito acalentada por todo o bairro e que vai gerar emprego e renda a inúmeros trabalhadores, dinamizando o comércio local, estimulando a circulação de riquezas e promovendo desenvolvimento econômico e progresso social. Será um trabalho estrutural com valor histórico-cultural, que vai valorizar os imóveis e garantir enormes vantagens sociais”, garantiu a deputada.

Reconhecimento

Inúmeros integrantes de famílias tradicionais do XV estiveram presentes para prestigiar a cerimônia de lançamento do Edital de Licitação das Obras da Orla do XV. Para os mordores , foi o início da realização de um sonho partilhado por todo o bairro e que finalmente agora começa a se concretizar. Todos foram unânimes em reconhecer o enorme esforço e dedicação da deputada em cobrar o início da obra e se desdobrar para que o Estado não perdesse os recursos.

”Estamos cheios de esperança de que agora a coisa vai acontecer”, disse a moradora Suzineide Chalub. “Agora a coisa saiu do papel”, afirmou Chiquinho Arara, morador do XV há mais de 60 anos. Para o secretário da Infraestrutura, Cirleudo Alencar, o próprio fato do Edital de Licitação ter saído em edição extra “valorizou a importância do momento para os moradores do 2º Distrito”.

Agradecimento

Ao agradecer o empenho do secretário Cirleudo Alencar e toda a equipe da SEINFRA, o Governo do Estado, a Sudam(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e o Governo Federal a deputada Vanda Milani acrescentou: ”Sinto-me extremamente gratificada por, finalmente, ver um sonho tornar-se realidade. Um projeto arrojado que, em breve, vai se transformar em benefício para milhares de pessoas do bairro XV. Um trabalho árduo que custou muito sacrifício mas que agora começa a dar frutos concretos para toda uma comunidade, em especial àqueles que acreditaram na minha determinação em trazer ao XV uma obra digna de seus moradores. Minha sincera e eterna gratidão àqueles que confiaram em minhas palavras e depositaram suas esperanças no meu trabalho no Congresso Nacional, pessoas a quem tenho uma enorme honra em representar na Câmara dos Deputados. A contenção do barranco do rio Acre na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro XV , onde teve início a história de Rio Branco, hoje ainda à espera de sua recuperação, trará vida nova aos filhos do local, reestabelecimento do comércio que já foi dos maiores da cidade, e ainda, fomentará o turismo local, criando mais oportunidade de emprego e renda, revitalizando e devolvendo aos seus moradores ,filhos do berço da cidade de Rio Branco, a alegria de viver dos anos áureos de sua fundação”, finalizou.

