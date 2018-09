Durante a tarde desta segunda-feira (10), um novo enfrentamento entre presos aconteceu no presídio de Villa Bush, distante cerca de 8km da capital do estado do Pando, onde tem como capital, a cidade de Cobija, no lado boliviano.

Segundo as informações iniciais, grupos rivais se enfrentaram armados de armas artesanais (estoques) e paus, onde resultou em vários feridos e uma morte confirmada por enquanto. Uma das vítimas fatais seria um boliviano identificado como José Luis Ramos Polanco.

Um brasileiro identificado como Antonio da Silva Bist, juntamente Gary Riveros Vargas, foram conduzidos ao hospital Roberto Galindo, localizado na cidade de Cobija bastantes feridos, onde receberam atendimentos e ficaram em observação.

Familiares estão procurando informações pelas redes sociais e reclamam que pouco e informado dos que estão dentro do presídio. Uma mãe teria contado que tudo teria começado devido a transferência de dois irmãos para um bloco que teriam rixas com outros detentos.

A Polícia está investigando o real motivo que levou ao confronto que reuslto u na morte de uma pessoa e deixou cerca de quatro feridos gravemente.

Este seria o segundo confronto entre presos em menos de 24 horas em presídios da Bolívia.

Mais informações a qualquer momento.

