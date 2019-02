Confusão entre policiais militares e frequentadores do bar do Robertão está dando o que falar em Xapuri. Policiais militares de folga se encontravam no bar e um deles foi ao banheiro. Lá, segundo a versão de um oficial, deparou-se com um homem vendendo e outro consumindo droga e deu voz de prisão. Houve resistência, o PM foi agredido e a confusão começou, atraindo outros homens que seriam aliados do rapaz acusado de tráfico.

Os PMs, em menor número, chamaram reforço. Tiros foram disparados e um homem saiu ferido.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem ferido e outro um pouco mais atrás deitado no chão e rendido pela polícia, que teria apontado arma para outros frequentadores do bar. Os motivos da confusão ainda não estão totalmente esclarecidos mas o tumulto continuou com outro envolvido.

O tenente-coronel Douglas se manifestou e relatou a versão que tomou conhecimento. “Tiveram de fazer disparo porque se encontravam em menor número no bar”, disse o oficial. “O disparo foi para evitar o mal maior”, disse o oficial em áudio a ele atribuído. Armas brancas, droga e dinheiro foram levados para a delegacia.

