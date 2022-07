Confusão em convenção marca oficialização de David Hall ao governo e Dimas ao senado

Vanda Milani oficializou a pré-candidatura ao senado na presença da militância, amigos e pré-candidatos da coligação, na convenção deste último sábado, 23.

A deputada federal, Vanda Milani (PROS-AC), oficializou a sua pré-candidatura ao senado e emocionou a militância, amigos e colegas pré-candidatos na convenção da coligação “Com a Força do Povo”, neste último sábado, 23 de julho, no Sesc Bosque.

Entre os pré-candidatos a deputados estaduais e federais que compõem a coligação (PROS, PSD, PTB e Avante), e o pré-candidato do Governo do Acre, Sérgio Petecão e seu vice, João Tota Filho, a pré-candidata ao senado externou o seu empenho em lutar pelas famílias acreanas.

“Andamos por três meses em nosso estado do Acre à procura de ideias para criar um plano de governo que atendesse a todos nós acreanos. A caminhada foi árdua, mas valeu à pena. Agora nós temos um plano de governo que vai sair da nossa gente, e não da vontade de quem tá governando”, afirmou.

A parlamentar aproveitou para falar sobre as esperanças das famílias acreanas que precisam de mudança e de qualidade de vida. Vanda Milani explicou que é isso o que a motiva a lutar por garantias de cidadania, melhorias nas estradas do estado, na produção rural, na saúde e na educação, e ainda na promoção do esporte e lazer para as famílias acreanas.

“A gente olha em cada semblante, em cada par de olhos, o olhar da esperança, do sonho por mudança. Eu acredito na nossa estrela guia, aquela que está na bandeira do Brasil e na nossa bandeira do Acre que hoje não tem tanto brilho, mas que há de mudar porque nossa história vai mudar. Juntos, eu, Vanda Milani, Petecão, João Tota e nossos deputados estaduais e federais mudaremos a história do nosso estado do Acre”, destacou.

Durante seu discurso, a pré-candidata convidou mulheres e homens de todos os municípios do estado do Acre para que fizessem as escolhas certas a fim de garantir uma vida com dignidade para as suas famílias e um futuro de qualidade para as suas crianças. Ao final, externalizou sua alegria com a convenção e seus anseios para a campanha que se segue.

“Foi uma festa linda, maravilhosa, tudo aquilo que a gente esperava. Eu não tenho dúvida que a nossa candidatura nasceu vitoriosa. Tenho certeza de que com as bençãos de Deus e com os apoios dos amigos, criaremos uma outra história para o Acre”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários