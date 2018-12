Com perfis técnicos, currículos extensos e know how nas áreas para as quais foram escolhidas pelo futuro governador, elas prometem arregaçar as mangas, mas sem perder a ternura

LAMLID NOBRE, PARA CONTILNET

Um governo técnico, com máquina administrativa enxuta e valorização dos servidores efetivos. Em poucas palavras, esse é o perfil anunciado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) para a gestão que iniciará frente ao Poder Executivo do Acre, a partir de janeiro. Apesar de tanta objetividade, as mulheres escaladas para o primeiro escalão dão um tom mais suave ao time que promete trabalhar com dedicação por um estado melhor. “Temos muito a fazer”, foi a frase unânime dita pelas entrevistadas do ContilNet.

As futuras secretárias de estado: Maria Alice Araújo, Gestão Administrativa (SGA); Semírames Dias, Fazenda (Sefaz); Eliane Sinhasique, Empreendedorismo e Turismo; Silvânia Pinheiro, Comunicação Social; e a primeira dama, Ana Paula Camelo, que atuará junto ao Instituto de Inclusão Social (Ias).

Maria Alice Araújo:

Funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal, a engenheira civil Maria Alice Araújo, que é suplente do senador Sérgio Petecão (PSD), já exerceu diversos cargos no poder público como secretária de obras de Rio Branco, presidente da Companhia de Habitação do Acre (Cohab/Ac); e em Brasília, como assessora no Senado e na Câmara Federal, além de diretora do Departamento do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social.

Para ela, o olhar da mulher é mais cuidadoso e como gosta de lidar com pessoas, assumir a Secretaria de Gestão Administrativa será uma oportunidade de exercer esta sua vocação.

“Vamos dar tudo de nós trabalhando em dois focos principais: a população que utiliza os serviços públicos, especialmente os oferecidos nas Ocas [Central de Atendimento ao Cidadão] e os servidores que precisam ter melhoradas suas condições de trabalho”, destacou.

A futura secretária informou que já esteve visitando os locais que estarão sob sua gestão – a sede da SGA, Ocas e Escola do Servidor – e que o acolhimento “foi muito bom”. Empolgada com a missão que terá pela frente, ela já tem planos de trabalho.

“A Oca é um projeto lindo porque respeita a cidadania e tem como objetivo garantir dignidade e conforto às pessoas que buscam os serviços públicos. A primeira ideia é fortalecer e melhorar ainda mais o atendimento nas unidades de Rio Branco, Xapuri e, especialmente na móvel, que atende nos hospitais, por exemplo. Mas também, iremos ampliar o cardápio que hoje é de 10 órgãos atendendo na Oca, além de levar para o Juruá”, anunciou.

Quanto à melhoria dos serviços, a gestora pretende expandir o sistema automatizado de gestão da informação existente atualmente para todas as secretarias, proporcionando, segundo ela, economia para toda a máquina administrativa.

Semírames Dias:

Contabilista com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria e MBA em Gestão Pública com ênfase em Controle Externo, Semírames Dias, é profissional de carreira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), onde atuou, nos últimos 10 anos, nas áreas de inspeção, auditoria financeira e orçamentária, e controle externo.

Ciente do desafio que terá pela frente, a futura secretária promete “arregaçar as mangas” para melhorar a saúde financeira e fiscal do Acre, que ela avalia como “crítica”.

“Este será um dos maiores desafios da minha vida pois será a primeira vez que vou estar do outro lado. Sempre trabalhei com contas do Estado e dos municípios, então sei da crise financeira que os afeta e ao Brasil”, assegura.

Segundo planeja, o trabalho estará focado em melhorar os processos de gestão tributária, patrimonial, financeira, contábil e fiscal do Estado do Acre.

“O que pretendo efetivamente é promover um trabalho que supere os principais gargalos atuais, tais como: gasto com pessoal que hoje está acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal; e a Previdência que não se sustenta sem aporte do Estado”, informou.

Além dessas, também estão na lista de preocupações da futura gestora: a melhoria do atendimento ao contribuinte, a promoção de políticas públicas eficazes de arrecadação, e a fiscalização do pacote tributário.

Por fim, ela acrescenta que acredita na capacidade de trabalho da equipe e que já conhece boa parte do pessoal efetivo com quem irá trabalhar.

Eliane Sinhasique

A radialista, jornalista, publicitária, empresária e professora universitária, Eliane Sinhasique, que foi a deputada estadual eleita com a maior votação de Rio Branco, nas eleições de 2014, tem à sua frente o desafio de assumir a gestão de duas pastas (da atual estrutura), que serão fundidas em uma única: a secretaria de Empreendedorismo e Turismo – até entrar em vigor a reforma administrativa do governo Gladson, Pequenos Negócios é uma e Turismo é outra.

Bastante empolga e cheia de planos, Eliane Sinhasique, diz que trabalhará, sobretudo, por meio de muitas parcerias para fomentar o empreendedorismo e aumentar o potencial turístico do estado desenvolvendo um série de atividades que não envolvam diretamente aplicação de recursos financeiros.

“Temos a árdua missão de reduzir os custos com pessoal das duas secretarias em 40%, o que significa diminuir os 116 cargos comissionados atuais para 55, nas duas, e com essa proposta sermos mais eficientes, valorizando os servidores do quadro efetivo que terão que se readequar ao novo momento”, disse.

Informada sobre a situação atual das pastas que assumirá, a futura secretária acrescentou que o governo atual fez coisas interessantes, mas que precisam ser repaginadas.

“Para se ter uma ideia, 80% das taxas de ocupação dos hotéis em Rio Branco é de janeiro a janeiro e por pessoas que vem a negócio em vários ramos, desde medicamentos até materiais de construção, cosméticos, vestuário, enfim. É um número significativo de pessoas visitando o nosso estado e precisamos investir nesse potencial turístico para estimular o empreendedorismo local. É o que vamos fazer”, revelou.

Indagada a respeito, Sinhasique assegura que empreendedorismo com turismo “tem tudo a ver”. Uma vez que, segundo ela, “no momentoque se tem produtos e serviços a oferecer, faz-se com que esse turista deixe dinheiro no estado e deixe para os empreendedores locais”.

Outro plano é, de acordo com ela, trabalhar com capacitação e treinamento. De um lado, para as pessoas que recebem e tem contato direto com quem chega de fora (taxistas, garçons, recepcionistas de hotéis) para que saibam lidar, apresentar e falar bem a respeito das “coisas do Acre”, tais como: restaurantes, locais de entretenimento e de aquisição de souvenirs, como o artesanato acreano.

Por outro lado, já no segmento do empreendedorismo, é de sua preocupação identificar, primeiro, a vocação das pessoas que pretenderem ser beneficiadas pelos programas de incentivo aos pequenos negócios.

“Houve um desperdício muito grande de dinheiro na secretaria de pequenos negócios com pessoas que não tinham vocação nem mesmo para serem empreendedoras. Se treinou e se deu equipamentos e não houve acompanhamento. Faremos diferente”, assegurou.

Fortalecer o turismo étnico/religioso, o turismo de experiências e o turismo de agronegócios e negócios se desenham como os eixos principais de atuação de Eliane Sinhasique na próxima gestão, com atenção também à valorização do que há em torno de Chico Mendes e Plácido de Castro, a fauna e a flora locais como produtos que despertem interessem em quem pretende conhece o Acre.

“Quando eu vejo os problemas não foco neles, mas procuro as soluções”, concluiu.

Ana Paula Cameli

A futura primeira dama do Estado, Ana Paula Cameli, é advogada especializada em Direito Público, já tendo trabalhado no Ministério Público do Estado (MPE), atua como presidente de honra do Movimento Mulher Progressista e em vários projetos voltados para as questões sociais como “Berço da Cidadania” que trabalha pela conscientização e apoio a jovens que engravidam na adolescência.

Ana Paula, a princípio, assumiria a secretária de Inclusão Social, que seria criada. No entanto, com a reformulação da proposta de estrutura administrativa do Estado, atuará junto ao Instituto de Inclusão Social (Ias), a ser fundado a partir do novo governo.

Já tendo atuado em programas sociais do partido Progressistas e acompanhado o trabalho do marido, irá desenvolver um trabalho motivado por sua vontade de realizar obras sociais no Acre.

“Apesar de ter um perfil mais reservado e de não divulgar o trabalho que venho realizando ao longo dos anos, será uma satisfação poder, atuar, agora por meio do governo do Estado, em ações sociais mais efetivas que venham a beneficiar a parcela da nossa população que mais precisa. Nasci em Cruzeiro do Sul e tenho andando muito pelo Acre. Portanto, conheço de perto a realidade e as necessidades das pessoas e tenho muita vontade de ajudar e faremos isso com as obras sociais que realizaremos por meio do Ias.”, afirmou.

Silvânia Pinheiro



A jornalista graduada em Comunicação Social, com especialização em Assessoria de Imprensa e Markerting Político e mestre em Letras: Linguagem e Identidade, assumirá a assessoria de comunicação do governo Gladson.

Sob sua responsabilidade terá a estrutura do Sistema Público de Comunicação, integrado pela Difusora Acreana e a Rede Aldeia de rádio e TV, além da agência de notícias do Acre.

Já tendo sido repórter, desde os 17 anos de idade, quando começou no jornalismo no jornal O Rio Branco, onde também ocupou o posto de editora-chefe, antes de ser editora de política e também editora-chefe de A Gazeta, Silvânia Pinheiro, que também é co-fundadora do portal Contilnet de notícias, trabalha com o futuro governador Gladson há 12 anos, desde seu ingresso na vida pública e na política, como sua assessora parlamentar tanto na Câmara Federal, quanto no Senado da República.

“Para mim é um privilégio trabalhar nesse governo porque eu conheço o governador Gladson e sei que ele tem toda boa fé e esperança de melhorar a história do Acre e situação do povo do nosso estado”, declarou.

Na comunicação do futuro governo, Silvânia Pinheiro, diz que pretende trabalhar valorizando a imprensa e seus profissionais, atendendo- os da melhor forma possível, no sentido de bem informar a sociedade.

“O Acre está precisando de mais informação e menos propaganda”, disse ela, anunciando a nova linha da comunicação governamental, a partir de janeiro.

