Conquista: Brasiléia Adere ao Selo UNICEF

Gestão municipal tem se destacado pelas políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente.

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Assistência Social em parceria com as secretarias de Saúde e Educação realizou o I Fórum comunitário do Selo UNICEF.

O Selo UNICEF é uma conquista da gestão atual, onde a Prefeita Fernanda Hassem não tem medido esforços para que o município esteja inserido em ações nacionais voltadas às crianças e adolescentes.

Ao aderir ao Selo UNICEF, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade, através de planos e atividades voltadas ao público infantil e adolescente.

A iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem como objetivo estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

Participaram o vice prefeito Carlinhos do Pelado, secretário de Assistência Social Djahilson Américo, secretário de saúde Francélio Barbosa, Secretária de Educação Francisca Oliveira, coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Maria Cecília, Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente Gleiciane Rocha, Professora Doutora Vanilda Barbosa Galli, articuladora do selo UNICEF do município de Brasiléia, além de outros representantes do Poder Público e da sociedade civil.

A Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Joana Bandeira participou do Fórum. ” Trabalhar políticas públicas para crianças e adolescentes é de suma importância, o Fórum é muito importante e nós parabenizamos a Prefeita Fernanda Hassem por priorizar essa pauta que é tão importante”, afirmou.

O Vice-prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado esteve presente representando a prefeita Fernanda Hassem, que cumpria agenda importante no Ministério Público a respeito dos migrantes e refugiados.

De acordo com Carlinhos, tantos municípios procuram se inserir no Selo UNICEF. ” Para nós é um prêmio saber que Brasileia está inserida entre as cidades que olha com atenção para as crianças e adolescentes, a Prefeita Fernanda Hassem é incansável na busca de inserir nosso município como referência das políticas públicas adequadas”, finalizou Carlinhos do Pelado.

