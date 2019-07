Na grande maioria, as afeições dos medidores sequer são feitas nas propriedades rurais e a cobrança pelo consumo é feita de forma aleatória, diz Ivan de Carvalho

O conselho de consumidores de energía elétrica do Acre, realiza nesta sexta feira 26, no município de Xapuri, no interior do estado, audiência pública para discutir assuntos relacionados as leituras dos medidores de consumo, principalmente nas afeições realizadas em residências da zona rural.

Para o presidente do Conselho Elétrico, Ivan de Carvalho, em muitas localidades os leiturista da empresa Energisa, prestadora da distribuição, sequer tem acesso as unidades consumidoras e realizam as afeições, de modo apenas com base em medições anteriores, prejudicando os consumidores.

“Queremos regular o serviço justo. Paga-se pelo que se consome e não apenas com base em suposições. Já aconteceu casos em que o consumidor sequer fez uso de energia por estar ausente de sua propriedade e a conta sempre vem o mesmo valor”, ressaltou Ivan de Carvalho.

A audiencia pública acontece as 9horas na câmara de vereadores de Xapuri, e conta com as presenças dos presidentes de associaçoes e sindicato rural daquela cidade.

” Queremos construir um plano alternativo de leitura do consumo dos comunidades rurais de toda xapuri” salienta Carvalho.

Participam também da audiência, vereadores, o prefeito e outras autoridades, representantes de classe e do comércio local.

