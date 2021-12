Conselho lança site com orientações sobre cuidado com a visão

Em maio de 1993, um garoto franzino de 16 anos estreou no time profissional do Cruzeiro. Ronaldinho já chamava a atenção na categoria de base pela sua técnica e capacidade de finalizar. Quase 30 anos depois, já como o Ronaldo Fenômeno, um empresário, e comprou 90% do Cruzeiro por R$ 400 milhões.

O acordo foi divulgado pelas duas partes no início da tarde de hoje (18). Ronaldo e Cruzeiro já estava acertados, com intermediação da XP Investimentos, aguardando somente a mudança no estatuto do clube, o que aconteceu ontem à noite. Agora uma S.A.F (Sociedade Anônima do Futebol).

As mudanças de texto liberaram a instituição a vender até 90% de suas ações. A redação anterior previa que o clube deveria deter 51% das ações, o que inviabilizava qualquer tipo de acordo com investidores.

O dinheiro da venda será usado para pagar dívidas emergências e na montagem do elenco celeste para 2022. Até o momento o Cruzeiro já anunciou nove reforços.

Cruzeiro e Ronaldo Fenômeno já estavam conversando há muito tempo. Em janeiro, o presidente cruzeirense, Sérgio Santos Rodrigues, visitou o ex-jogador e postou uma foto no Instagram. No texto, o mandatário postou uma mensagem que se confirmou quase um ano depois.

“Em São Paulo, para reuniões de planejamento do ano de 2021 tanto no futebol como de negócios. Dentre elas, tive o prazer de assentar com Ronaldo, que saiu do Cruzeiro pro mundo. Virão coisas boas aí. Obrigado pela recepção, Fenômeno!”.

O próximo passo é escolher um CEO para comandar o clube. O futebol ficará sob responsabilidade de Alexandre Mattos, que já tem atuado diretamente nas contratações para 2022, mas será anunciado somente em janeiro.

Comentários