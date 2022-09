Consequências psicológicas do assédio moral e sexual no trabalho são debatidas em ação de prevenção ao suicídio

Saúde, dignidade e respeito são cuidados com a saúde mental e também posturas que devem ser promovidas para tornar o ambiente de trabalho mais positivo, livre do assédio moral e sexual. Essa foi uma das mensagens ditas pelo juiz de Direito do Poder Judiciário do Acre, Danniel Bomfim, durante a palestra “Prevenção e combate para tornar o ambiente de trabalho mais positivo”, realizada na Defensoria Pública do Acre (DPE/AC), na terça-feira, 20.

A atividade integrou a agenda de ações da Defensoria devido ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Afinal, como esclareceu o magistrado do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o assédio moral e sexual podem, infelizmente, levar a vítima ao suicídio. “Como o assédio moral em suas formas mais graves pode levar a vítima até o suicídio. Então, esse evento foi organizado pela Defensoria nesse mês de prevenção ao suicídio no que diz respeitos a orientações e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho para que o ambiente de trabalho para se tornar um ambiente mais saudável, mais positivo”, disse Bomfim. O juiz é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação do TJAC e durante a conversa com os integrantes da DPE/AC falou sobre os instrumentos normativos que existem, os cuidados necessários para promover um clima leve entre no trabalho e apontou consequências psicológicas que essas condutas geram nas pessoas que sofrem com isso. O assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, tendo sido feita de maneira intencional e que seja frequente. Mas, apesar disso, o magistrado explicou que a Convenção 190 da Organização Mundial do Trabalho, que é um instrumento internacional que define o assédio, não exige que haja repetição para caracterizar esse tipo de assédio. A palestra também contribui com ações de conscientização contra assédio moral e sexual que estão sendo realizadas pela Comissão do Tribunal de Justiça acreano e está disponível na página da Defensoria Pública Estadual, no YouTube. *Fotos Defensoria Pública do Acre