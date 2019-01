O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o pagamento de parcela no valor de R$ 735 mil destinada à construção de três quadras de grama sintética em Rio Branco

. As quadras, em fase final de construção, estão localizadas nos bairros 6 de agosto, Tucumã e Bairro Belo Jardim.

Com a previsão de serem inauguradas até o final do semestre, a capital Rio Branco passará a contar com 12 quadras de grama sintética em pleno funcionamento viabilizadas por Petecão. As demais quadras estão localizadas nos loteamentos Iolanda, Santo Afonso, Santa Cecília, Conjunto Tangará, e nos Bairros Raimundo Melo, João Eduardo II e Xavier Maia no Bairro Defesa Civil

Quadra do bairro Defesa Civil

Recentemente, o bairro Defesa Civil foi contemplado com uma quadra de grama sintética. Inaugurada em setembro de 2018, a quadra está sendo um sucesso entre os praticantes do esporte “Fiquei extremamente feliz com a inauguração da quadra do Defesa Civil. Infelizmente, as limitações do período eleitoral impediram na época de estar presente no evento ,” justificou Petecão.

Outras três quadras de grama sintética estão em processo de construção nos bairros Manoel Julião, Quinze e na Cidade do Povo. As obras serão iniciadas em breve.

