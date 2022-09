O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) levou na última sexta-feira, 16, as ações do projeto “MP na Comunidade” para a cidade de Epitaciolândia, em colaboração com uma edição especial do “Projeto Cidadão”, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

A ação foi realizada das 08h às 16h, na Escola Municipal Bela Flor, situada na BR-317, Km 01, s/n, Aeroporto. Pelo MPAC estiveram presentes, o coordenador do “MP na Comunidade”, promotor de Justiça Dayan Moreira, e o promotor de Justiça Juleandro Martins de Oliveira. O “MP na Comunidade” levou para a comunidade local, os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (NATERA), Ouvidoria-Geral, além de ações de fiscalização e orientação jurídica. No local, a comunidade também teve acesso gratuito a serviços como emissão de documentos, atendimentos jurídicos, atendimentos previdenciários e de saúde como consultas médicas, atendimento odontológico, eletrocardiograma, pré-natal, PCCU, vacinação e testes rápidos. Também foram prestadas informações acerca do Cadastro Único (Cad-Único), Auxílio Brasil e Creas. A programação também foi marcada pela realização do tradicional casamento coletivo, o qual oficializou a união de 35 casais. Texto: Ana Paula Pôjo

Fotos: Jean Oliveira

Agência de Notícias do MPAC