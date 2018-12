Desde maio deste ano, a bandeira variou entre os patamares amarelo ou vermelho. O Sistema de Bandeiras Tarifárias sinaliza o custo da energia gerada, dando a possibilidade ao usuário reduzir os gastos quando o valor cobrado for maior. ______________

O gerente comercial da Eletrobras Distribuição Acre, Roberto Rocha, explica como as variações ocorrem na prática. ______________

“A energia gerada no país é por hidrelétricas, uma vez que os níveis de chuvas são reduzidos, vai refletir na redução ou elevação dos níveis de água nos reservatórios. Quando os níveis estão baixos, significa dizer que para auxiliar na geração de energia, é preciso ligar a termelétrica, cujo custo de energia é mais caro. Então, foi o que ocorreu nos últimos cinco meses, onde a bandeira tarifária foi a vermelha no seu patamar dois. Significa dizer que foi adicionado na conta do cliente R$ 5 por cada 100 kw/h consumidos”, disse.

Com as chuvas aumentando nos locais em que existem as hidrelétricas, ocorre a retirada da cobrança extra, ressalta Rocha. “Com essa estação chuvosa, que a gente tem observado em todo o Brasil, principalmente nas regiões onde ficam as usinas hidrelétricas, significa dizer que o nível desses reservatórios estão se elevando. Aí, não há necessidade da cobrança, nesse mês de dezembro, da bandeira. Ficando na cor verde”, afirmou.