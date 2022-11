Contas do deputado federal eleito Nikolas Ferreira são suspensas em duas redes sociais

As contas no Twitter e no Instagram do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) foram suspensas, na sexta-feira (4), por determinação judicial. O deputado tinha feito diversas postagens nas duas redes sociais questionando a apuração dos votos nas eleições de domingo (30).

Antes de ter as contas suspensas, Nikolas chegou a divulgar o alerta do Twitter de que seu perfil seria suspenso.

No último domingo (30), dia do segundo turno da eleição, Nikolas lamentou nas redes sociais pela a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eles saberão o que é oposição”, disse ele em relação à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Os gritos de comemoração hoje se tornarão gritos de desespero amanhã, a esquerda vai plantar muita semente ruim, que cabe a nós não deixar florecer”, afirmou Ferreira no Twitter. Ele disse ainda que Bolsonaro alcançou percentuais mais expressivos no Nordeste: “Em todos os estados que a gente passou pelo Nordeste o Bolsonaro cresceu, crescemos em Minas. O trabalho continua”.

Quem é Nikolas Ferreira

Com 26 anos, Nikolas se elegeu deputado federal em 2 de outubro e entrou para a lista dos parlamentares com mais eleitores da história, com 1,47 milhão de votos. Puxado por Nikolas, o Partido Liberal conquistou a maior bancada mineira da Câmara dos Deputados, com 11 nomes. O PT ocupa o segundo lugar, com 10 deputados, seguido pelo Avante, com 5.



Antes disso, em 2020, Nikolas se elegeu vereador de Belo Horizonte (MG), quando conquistou 29.388 eleitores. Com o número, Nikolas ocupa o lugar de segundo político mais votado da Câmara de Vereadores da cidade, atrás apenas da recordista Duda Salabert (PDT), que somou 37.613 votos. Neste ano, a professora também conseguiu uma vaga no Congresso Nacional.

Formado em Direito pela PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Nikolas se descreve como “cristão, conservador e defensor da família” e se destacou durante a sua trajetória política ao se posicionar contra os princípios defendidos pela esquerda. Durante toda a campanha, recebeu o apoio de Jair Bolsonaro (PL), sendo o principal nome no estado para a Câmara dos Deputados do atual presidente da República.

O deputado eleito é membro da Igreja Comunidade Evangélica Graça e Paz, unidade cristã onde seu pai é pastor presidente do ministério. Além da trajetória política, Nikolas já visitou alguns países com a palestra “O Cristão e a Política”, título que também nomeia o seu primeiro livro lançado neste ano.