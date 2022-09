Contribuinte pode consultar hoje último lote de restituição do IR 2022

“O Vale do Juruá vai continuar como minha prioridade no Senado”, declarou Vanda Milani ao desembarcar juntamente com o candidato ao Governo, Sérgio Petecão, no aeroporto de Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, 21.

Recebidos por centenas de apoiadores, eles se juntaram ao candidato a vice-governador, Tota Filho, e saíram em carreata pelas principais ruas da cidade. Após a carreata, visitaram lojas da região central de comércio e o cais do porto de Cruzeiro.

“Já enviei mais de R$ 9 milhões revestidos em caminhão frigorífico para a associação dos pescadores, construção de quadras sintéticas, abastecimento de água nas comunidades da zona rural, como Santa Luzia, construção de quadras em assentamentos precários, dentre outros. Por isto mesmo, vamos continuar defendendo o povo do Juruá, especialmente os mais carentes com emendas parlamentares que vão garantir benefício a todos”, assegurou a candidata.

Em visita a Dom Flávio Giovenale, bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, a candidata ao Senado Vanda Milani se comprometeu em ampliar as ações através de emendas e ser parceira efetiva na execução de projetos de energia solar em todas as paróquias da diocese. Ao longo do mandato,Vanda Milani já garantiu recursos para instituições sociais como Ceanom, Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, Educandário e Lar dos Vicentinos. “São parcerias que fortalecem o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, garantimos uma vida mais digna às comunidades que mais precisam”.

Em Mâncio Lima, Vanda Milani participou de uma vibrante carreata pelas ruas da cidade, onde pôde conferir o carinho e a adesão da população à sua candidatura. “Pude beneficiar o município com recursos para construção de quadra sintética, aquisição de máquinas e equipamentos para pequenos produtores. Pastoral da Terra (SUAS) Programa de Atendimento Básico (PAB) e aquisição de caminhonete para uso dos pescadores da zona rural”, informou.

Em seguida, a candidata e os integrantes da Coligação “Com a Força do Povo” seguiram para Rodrigues Alves, onde uma caminhada mobilizou a atenção da população. O município contou com recursos garantidos pela deputada para construção da orla de contenção do Juruá, construção de ponte e aquisição de um barco e caminhonete para uso da Câmara dos Vereadores.

No comício realizado na cidade, Vanda Milani enfatizou: “Trouxe para o Governo mais de R$ 280 milhões e nem a metade desses recursos foram executados. No Senado, quero ajudar Rodrigues Alves, quero ajudar o povo do Acre com dedicação,com trabalho.A nossa população tem que viver com dignidade. Me deem a oportunidade de ser sua senadora,eu me sinto preparada.Voa trazer de volta a esperança para nosso Estado, para fazer uma Acre grande e próspero para todos nós”, concluiu.

