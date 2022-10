Controladoria do Estado realiza visita técnica às obras da Ponte da Sibéria, que deve ser concluída até o final de 2023

Apesar de ser ponto facultativo, o governo do estado publicou uma edição do Diário Oficial nesta sexta-feira, 28, para tornar público o resultado da etapa de Investigação Criminal e Social do concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

A lentidão do concurso foi motivo de manifestação dos aprovados ao longo desta semana. Com a publicação, passado o prazo para apresentação e análise de recursos, o governo fica apto a convocar os aprovados para o curso de formação.

De acordo com a publicação no Diário Oficial de hoje, os candidatos que foram considerados inaptos podem consultar individualmente o motivo da inaptidão através do link disponível na área do candidato no site www.ibade.org.br. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, na área do candidato, a partir das 8h do dia 1º até às 18h do dia 3 de novembro, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

CONFIRA A LISTA DOS CLASSIFICADOS

