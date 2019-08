A vigência do contrato será de dois anos, a contar da data de sua publicação

O governo e o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) firmaram um convênio que visa garantir às pessoas com deficiência mórbida ou reduzida, o direito ao voto nas eleições.

O contrato de acessibilidade foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (20) e assinados pelo governador Gladson Cameli, a presidente do TRE/AC, Regina Longuini, e o presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade do TRE/AC e juiz da 9º Zona Eleitoral Giordani de Souza Dourado.

A vigência do contrato será de dois anos, a contar da data de sua publicação. O convênio passa a valer nas eleições de 2020.

