A revalidação de Diploma é um processo criado pelo governo brasileiro para autenticar os diplomas adquiridos em instituições estrangeiras.

O Prefeito Municipal, Marcito Pinto (PDT), assinou hoje (6), um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e Centro Universitário São Lucas para que médicos que se formem fora do Brasil possam realizar o processo de revalidação do diploma em Ji-Paraná. A revalidação de Diploma é um processo criado pelo governo brasileiro para autenticar os diplomas adquiridos em instituições estrangeiras.

Participaram do ato, além do Prefeito Municipal, a secretária municipal de saúde Guaraciaba Teixeira, secretário Municipal de Indústria e Comércio, Carlos Magno, a reitora do Centro Universitário São Lucas, Maria Eliza de Aguiar e Silva e a diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão da instituição, Viviane Araújo.

O convênio prevê a disponibilização de toda a estrutura da Rede Municipal de Saúde para a execução das atividades práticas supervisionadas e obrigatórias que os formandos de medicina precisam realizar como complementação para revalidação de diploma de médico, obtido no exterior. O processo de complementação para revalidação será oferecido pelo Centro Universitário São Lucas, em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Para o prefeito Marcito Pinto, firmar esta parceria com a instituição de ensino recém chegada em Ji-Paraná, é importante para fomentar a economia e discussão acadêmica no município, além de contribuir com a melhora no atendimento oferecido a população.

“Este convênio permitirá uma melhora na saúde pública municipal. Iremos receber o apoio dos médicos que estão fazendo o curso complementar e aumentaremos a eficácia dos serviços de saúde. Tudo isso sem custo aos cofres públicos”, explicou o prefeito.

A reitora do Centro Universitário São Lucas, Maria Eliza de Aguiar e Silva, explicou que o convênio tem validade de um ano e meio e terá inicio já nos próximos dias.

“Este convênio é muito importante para todos os envolvidos. A parceria irá favorecer para que estes profissionais que buscam a revalidação do diploma fixem moradia na região e conheçam o Sistema Único de Saúde, o SUS e os protocolos de atendimento brasileiros. Todo esse processo só foi possível por conta da estrutura que a Prefeitura de Ji-Paraná oferece. Agrademos a sensibilidade de enxergar tudo isso como uma forma de desenvolvimento para o município”, ressaltou a reitora.

A secretária de saúde do município, Guaraciaba Teixeira, comemorou a parceria. “Ji-Paraná só tem a ganhar com este convênio firmado. Os profissionais terão a oportunidade de conhecer as políticas de saúde do nosso país praticando o que já sabem. Isso é relevante para o nosso atendimento nas unidades de saúde municipais”, ressaltou a secretária.

