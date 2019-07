A “festa Junina” tornou-se um evento tradicional nos calendários escolares. Faz parte das datas comemorativas, que para as crianças quebram a rotina do cotidiano e acabam por tornar a escola divertida. Elas adoram tudo: as barraquinhas, as comidas, as apresentações das quadrilhas… tudo enfim.

Com isso a Escola Municipal de Ensino Infantil Cosma de Azevedo Marques convida toda população para participar do “ARRAIÁ DA COSMA” que será realizado no dia 05 de julho (sexta-feira) às 18:30h ao lado da escola que fica localizada na Rua Presidente Costa e Silva, conhecida como ladeira do Portela.

Onde terá várias apresentações e vendas dentre elas: quadrilhas, danças, desfiles de Reis e Rainhas, vendas de comidas típicas e um grandioso bingo de um tanquinho de lavar no valor de 3 reais a cartela.

Ocê não pode perder o arraiá mais esperado do ano!

