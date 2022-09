Convocados, Pedro e Everton Ribeiro não serão desfalques no Fla x Flu

Atacante brasileiro agora é o 2º jogador com mais gols na temporada no Velho Continente, apenas atrás de Haaland, do City

O PSG venceu por 1 a 0 o Stade Brestois com gol de Neymar. O camisa 10 recebeu lindo passe de Lionel Messi para abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Em grande fase, é o brasileiro com mais gols na Europa na temporada, com 10 bolas na rede. O Paris segue na liderança da Ligue 1, com 19 pontos

Na Espanha, o Barcelona enfrentou o Cádiz, confirmou o favoritismo e goleou o Cádiz por 4 a 0. Os gols foram marcados por Frenkie de Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembélé. A partida ainda ficou interrompida por quase 1 hora após um torcedor do time da casa passar mal na arquibancada. Ele precisou de atendimento médico e até desfibriladores foram utilizados para ajudar no atendimento. No campo, os jogadores ficaram abalados e comovidos e o goleiro Ledesma, do Cádiz chegou a correr para a arquibancada para tentar ajudar. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do torcedor.

Após vencer o Liverpool por 4 a 1 no meio de semana, pela Champions League, o Napoli entrou em campo contra o Spezia e venceu mais uma. Raspadori foi às redes nos minutos finais do jogo e garantiu os três pontos para o líder do campeonato, que agora tem 14 pontos. Também no final do jogo, A Inter de Milão derrotou o Torino em grande atuação do goleiro Handanovic e foi a 12 pontos, em 4º lugar na Série A.

Na Alemanha, o atual campeão e grande favorito ao título Bayern de Munique empatou em casa contra o Stuttgart em 2 a 2. A equipe da casa ganhava o jogo até os acréscimos do segundo tempo, quando cedeu um pênalti para os visitantes. Guirassy converteu e arrancou o empate do time mais poderoso do país.

Na Inglaterra, todos os jogos da Premier League foram adiados devido ao falecimento da Rainha Elizabeth 2ª, na quinta-feira (8).

