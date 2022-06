Cooperativa de Árbitros de Rio Branco divulga nota de repúdio contra ex-zagueiro do São Francisco

O Flamengo anunciou na tarde desta sexta-feira (10) a contratação do técnico Dorival Júnior, por meio de publicação no Twitter. O treinador, que deixou ontem (9) o comando do Ceará, vai substituir o português Paulo Sousa, demitido na noite desta quinta (9). O contrato de Dorival com o Rubro-Negro vai até dezembro deste ano.

O novo treinador poderá acompanhar o Flamengo à beira do gramado no confronto deste sábado (11) contra o Internacional, às 21h (horário de Brasília), caso o clube consiga sua regularização junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até às 18h desta sexta (11). Caso contrário, a equipe será comandada por Mario Jorge, ex-treinador Sub 20 do Fla, anunciado como substituto após saída de Paulo Sousa.

Esta será a terceira passagem de Dorival Júnior, de 60 anos, pelo clube da Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. O técnico comandou de 2012 a 2013 (terminando o Brasileirão na 11ª colocação) , e depois retornou em 2018, conduzindo o time ao vice-campeonato nacional.

Dorival acertou ontem a saída do Ceará, com pouco mais de dois meses à frente do time, 12º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chega ao Flamengo (14º), após o clube amargar duas derrotas seguidas no Brasileirão. O Rubro-Negro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil (adversário será o Atlético-MG) e também para as oitavas da Copa Libertadores (rival será o Tolima, da Colômbia).