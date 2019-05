Desembargadora Eva Evangelista agradeceu a aprovação, unânime, do Projeto de Lei, pela Aleac, referente ao aplicativo Botão da Vida.

Nesta quinta-feira, 16, a coordenadora estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJAC, desembargadora Eva Evangelista, visitou o governador, em exercício, Nicolau Júnior, para agradecer a aprovação, unânime, do Projeto de Lei, pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), referente ao aplicativo Botão da Vida e Patrulho Maria da Penha.

Além do agradecimento, a visita – acompanhada da juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito; do diretor de Gestão Estratégica, Euclides Cunha; do diretor de Logística, Lucas Félix, da coordenadora Estadual de Políticas para as Mulheres, Isnailda Gondim, e assessores, – também teve a finalidade de apresentar o resultado da virtualização dos inquéritos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Rio Branco, executada no mês de abril deste ano pelo TJAC e que, agora, em fase de cadastro no Sistema de Automação da Justiça Eletrônico (e-SAJ) está para remessa à distribuição.

“Nossa conversa tratou de ações de interiorização, prevenção, enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Botão da Vida é ferramenta extraordinária, contribui para fortalecer a segurança às vítimas em medida de proteção”, disse a desembargadora. Na ocasião, a desembargadora convidou o governador, em exercício, para prestigiar o Projeto Cidadão-Caravana da Cidadania, que será promovido nesta sexta-feira, 17, na Escola Lourival Pinto, no bairro Triângulo. Nesta edição, uma realização conjunta do Tribunal de Justiça com o Ministério Público e a Defensoria Pública e colaboração de expressivas parcerias de órgãos públicos e privados. O governador, em exercício, também agradeceu a visita da equipe e se colocou à disposição nas causas de violência doméstica e outras questões sociais.

