Copa Amazônica de Natação começa nesta sexta

Times foram divididos em sete grupos durante congresso técnico, nesse sábado, na Arena da Floresta, na capital. Serão R$ 15 mil em premiações. Xapuri Master é atual campeão

A bola vai começar a rolar para a 9ª Copa de Futebol Master no dia 3 de outubro e o Departamento de Esportes do Acre definiu durante congresso técnico, no último sábado (17), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), a formação dos grupos da competição. São 28 times inscritos, sendo 11 de municípios do interior do Acre.