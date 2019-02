Por Manoel Façanha

A Copa do Brasil começou nesta terça-feira (5) com a vitória do Fluminense sobre o River por 5 a 0, em Teresina-PA e prossegue nesta quarta-feira com vários jogos, dois deles envolvendo equipes nortistas programadas. O São Raimundo-RR encara, às 21h30 (horário de Brasília), o América-MG na Vila Olímpica, em Boa Vista-RR. Já o Palmas recebe na mesma data e horário o Juventude-RS no estádio Nilton Santos, em Palmas.