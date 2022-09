A fase de oitavas de oitavas de final da Copa TV Gazeta de Futsal terá mais três partidas eliminatórias nesta terça, dia 20, a partir das 19 horas, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

Fogão Acre e Fluminense da Bahia fazem a partida de abertura da programação. Os outros duelos são: Eco Power x Real Brasil e Meninos da Vila x Amigos do Doca.

Em Cruzeiro do Sul

A coordenação da Copa TV Gazeta ainda irá definir as datas das disputas da fase de Cruzeiro do Sul. Os times do Bola 10, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Guajará irão disputar uma vaga nas quartas de final do torneio.

