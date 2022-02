Corinthians e Santos fazem primeiro clássico do Paulistão 2022

Duelo em Itaquera, às 21h35, terá transmissão da Rádio Nacional

O primeiro clássico do Campeonato Paulista envolve rivais alvinegros que iniciam a temporada questionados pelas respectivas torcidas. Nesta quarta-feira (2), Corinthians e Santos se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada do Estadual. A bola rola a partir das 21h35 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Luiz Ademar, reportagem de Juliano Justo e plantão de notícias de Bruno Mendes.

O Timão soma quatro pontos, lidera o Grupo A e saiu vitorioso do compromisso da última rodada. No domingo (30), os comandados de Sylvinho bateram o Santo André por 1 a 0 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). A pressão exercida pelo Ramalhão no segundo tempo do confronto, porém, incomodou o torcedor, que desde o ano passado contestam o trabalho do treinador.

“Ganhei três títulos paulistas aqui [como jogador], é uma alegria vencer esse campeonato. Tive oportunidade de vencer Brasileiro, Copa do Brasil, fiz mais de 270 jogos por esse clube. [A pressão] Não atrapalha nada. Tenho experiência. Nosso ambiente é muito bom”, minimizou Sylvinho, após a partida no ABC paulista.

O goleiro Cássio testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e desfalca o Corinthians. Por outro lado, o zagueiro João Victor e o o meia Renato Augusto, poupados contra o Santo André, voltam ao time. A provável formação terá Matheus Donelli; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes e Gustavo Mantuan.

O Santos, por sua vez, busca não só a primeira vitória em 2022, como o primeiro gol da temporada. O Peixe soma um ponto e aparece em terceiro lugar no Grupo D, fora da zona de classificação (somente os dois primeiros avançam às quartas de final). No sábado passado (29), o Alvinegro Praiano perdeu de 1 a 0 para o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Vamos pra cima, meu 🔟! pic.twitter.com/9x01SfO4kx — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 1, 2022

“A gente sabe da qualidade do atleta e o quanto ele vai acrescentar para que o time cresça, evolua e construa jogadas, municiando jogadores do ataque e criando mais chances de gol”, destacou o auxiliar Leandro Silva, que substituiu Carille no comando santista diante do Botafogo-SP.

Recuperado da covid-19, o técnico Fábio Carille retorna ao comando da equipe. O zagueiro Kaiky, que também esteve infectado, será opção no time titular. A expectativa, no entanto, é pela estreia de Ricardo Goulart, principal reforço santista da temporada. O atacante foi regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na terça-feira (1º). O Santos deve atuar com: João Paulo; Velázquez, Luiz Felipe (Kaiky) e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho, Carlos Sánchez e Lucas Braga; o camisa 10 Ricardo Goulart, Marcos Guilherme e Ângelo.

Mais dois jogos movimentam o Paulistão nesta quarta, ambos começando às 19h. A Ponte Preta recebe o Novorizontino no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), enquanto o Santo André disputa o clássico do ABC com o São Bernardo no Bruno José Daniel.

