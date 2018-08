Coronel Ulysses, Réssini e apoiadores se reuniram para um bandeiraço na frente do Florestão

O candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo, e o candidato a vice-governador, Réssini Jarude, receberam membros do Sindicato dos Gestores de Políticas Públicas e Tecnicos de Gestão Pública do Estado do Acre (Sintegesp) na sede do PSL, na terça-feira (27). O encontro teve o objetivo de debater as propostas para o mandato e receber das mãos dos representantes da entidade a Carta Aberta dos Gestores de Carreira e a Carta de Compromisso (GPP/TGP).