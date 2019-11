Araújo, que disputou as eleições de 2018, assume agora uma das pastas mais complicadas do governo

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe na manhã desta quarta-feira (13), a oficialização da nomeação do coronel da Polícia Militar do Estado do Acre, Ulysses Araújo, como novo comandante da instituição no governo Gladson Cameli.

A nomeação ocorre após a saída do ex-comandante Ezequiel Bino que inclusive, chegou a fazer uma carta aos militares comunicando sua saída. Na carta ele disse desconhecer sua exoneração mas, deixou claro que nunca teve perfil “político”.

Araújo que disputou as eleições de 2018 como candidato ao governo, assume agora uma das pastas mais complicadas do governo e tem a missão de dar ao povo a sensação de segurança prometida nas eleições.

