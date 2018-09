Sem os recursos e a estrutura dos políticos-concorrentes milionários, o candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo, segue fazendo uma campanha com o apoio de voluntários que se juntam diariamente para pedir voto da população, realizando visitas e conversando de forma individual com as pessoas.

O candidato de Bolsonaro no Acre afirmou também que toda a legenda preferiu devolver o dinheiro público liberado por meio do Fundo Partidário, acreditando que o recurso deveria ser utilizado pelo bem do cidadão que precisa de serviços como saúde, educação e segurança pública.

“Assim como Bolsonaro é contra o financiamento público da campanha política, nós também somos, porque entendemos que esse dinheiro deveria ser investido em áreas prioritárias com objetivo de melhorar a vida das pessoas”, disse Coronel Ulysses.

Nesta quinta-feira, a grande mobilização popular foi realizada em Senador Guiomard. Pela manhã foram realizadas visitas de casa em casa. O candidato a governador liderou uma caminhada, bandeiraço e adesivaço que terminou na praça central da cidade, no período da tarde.

O candidato elogiou a militância voluntária e familiares pelo apoio na campanha. “Gostaria de agradecer aos amigos e familiares, principalmente minha esposa que está comigo em todos os momentos dessa campanha, me dando força para vencer as dificuldades do dia-a-dia. Com fé, esperança e confiança em Deus chegaremos ao 2° turno”, garantiu.

