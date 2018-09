O candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo (PSL), reuniu os seguidores e os candidatos da chapa “Muda Acre de Verdade” no Bandeiraço 17, na tarde desta segunda-feira, 17. O objetivo foi mobilizar a população, além de demonstrar a força do Acre nas mobilizações nacionais em apoio a Bolsonaro.

Coronel Ulysses voltou a afirmar que não teme os ataques cometidos por petralhas e que os eleitores estão pedindo pela mudança.

“Continuamos nessa luta para retirar do poder esses políticos profissionais. A população tem apoiado nossa mobilização, o que nos fortalece e nos motiva a caminhar e a continuar pedindo voto”, afirmou.

A mobilização contou ainda com um buzinaço, em que toda a população foi convidada pelas redes sociais a participarem de uma hora de muito barulho pelas ruas de Rio Branco. O ato faz parte de um movimento nacional para mostrar que os brasileiros querem uma nova forma de governar, com Bolsonaro presidente da República.

A Caminhada 17 começou na tarde de sábado, 15, em que apoiadores no Alto Acre realizaram uma carreata nas ruas de Brasileia e Epitaciolândia para dizer sim a verdadeira mudança.

“Somos a verdadeira mudança que o Acre precisa. Só posso agradecer a todos por acreditarem e fazerem campanha de forma voluntária, sem nada em troca, apenas pela esperança de um futuro melhor”, agradeceu o candidato de Bolsonaro do Acre.

Coronel Ulysses visitou as cidades do Alto Acre acompanhado do candidato a vice-governador, Réssini Jarude, do candidato a senador, Paulo Pedrazza, e de candidatos a deputados estadual e federal, além de líderes locais.

No sábado de manhã, o candidato participou de uma reunião com lideranças comunitárias do município de Xapuri, seguida de uma caminhada e um bandeiraço nas ruas do município. No domingo, 16, foi a vez de Assis Brasil receber os candidatos da coligação “Muda Acre de Verdade”.

