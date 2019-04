O corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi encontrado hoje, informou o tenente do Corpo de Bombeiros Paulo Sérgio ao “Cidade Alerta”, da Record.

Caroline Bittencourt desapareceu na tarde de ontem, por volta das 16h30, quando fazia um passeio de barco em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Uma tempestade forte no local foi o motivo da tragédia. A informação foi antecipada pelo colunista do UOL Leo Dias. O corpo foi achado perto da praia das Cigarras, em São Sebastião, próximo ao local onde a embarcação havia desaparecido

“As embarcações já estavam em atendimento de outras ocorrências, quando foram solicitadas a ida do Corpo do Bombeiros e rapidamente foi encontrado”, afirmou o tenente. “É importante fazer a análise para poder verificar os fatores que provocaram essa tragédia”.

Amigo de Carol, o relações públicas Diego Rodrigues, lamentou a morte da modelo. “Minha irmã de coração, sem acreditar em tudo que está acontecendo. Como bom sagitarianos que somos, a chama de minha esperança não se apagou por nenhum instante. Que os céus te recebam de braços abertos, com muito amor e acolhimento”.

Ilhabela decretou estado de emergência por conta da forte chuva de ontem. Ventos chegaram a 123 km/h, segundo a Defesa Civil. No mar, muitas embarcações foram arrastada para a areia ou para alto-mar. De acordo com relatos, o barco que Carol estava era pequeno e ela estava acompanhada somente do marido e de cachorros. A modelo teria pulado ao mar para salvar um de seus cachorros e não foi mais encontrada.

Em conversa com o blog do Leo Dias, a personal trainer de Carol, Cau Saad, que também é amiga próxima da modelo, contou detalhes do ocorrido. “Aconteceu um acidente de barco por conta da forte chuva e ela está desaparecida. Só estavam ela e o marido no barco, e ele teve que nadar três horas até a costa para sobreviver.”

A agente da modelo, Andréia Boneti, deu detalhes sobre o estado do marido dela, Jorge Sestini e afirmou que ele está “abalado” e em ‘estado de choque’.

Nas redes sociais, Carol chegou a compartilhar um vídeo curto que mostrava estar em um barco no domingo à tarde.

Dona de uma carreira bem-sucedida, com desfiles para grandes marcas internacionais, a modelo havia se casado em janeiro com o empresário Jorge Sestini, em festa realizada em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Ela tinha uma filha, Isabella, 17 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Carol ficou nacionalmente conhecida em 2005, depois de ter sido expulsa do casamento de Daniella Cicarelli com o ex-jogador de futebol Ronaldo, na França. Ela foi à festa acompanhando o então namorado, o empresário Álvaro Garnero. A modelo também teve um relacionamento com o ator André Bankoff.

Carol realizou alguns trabalhos na TV. Foi repórter do programa “Top Report”, na Rede TV!, e fez um quadro no “Hoje em Dia”, da Record.

Gisele Alquas - Do UOL, em São Paulo

