Corpo de brasileiro morto a tiros na Bolívia é encaminhado para o IML de Rio Branco

Na próxima segunda-feira, 20, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, cumprirá agenda no Acre e os detalhes da programação oficial foram tratados em reunião entre o deputado federal Alan Rick, a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima, com apoio do governador Gladson Cameli.

Assim que desembarcar, a ministra cumprirá a primeira agenda na frente do Palácio Rio Branco, marcada para às 9h30. O evento será coordenado pelo governo do Estado, através das secretarias de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), e contemplará a entrega de quatro viaturas da patrulha Maria da Penha e armamentos para Polícia Militar e Civil. Na solenidade, também ocorrerá o anúncio da instalação da Casa da Mulher Brasileira e a abertura do Workshop de Capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Estado do Acre.

Às 15h, também na frente do Palácio, ocorrerá a cerimônia de entrega de veículos e equipamentos aos conselhos tutelares de 12 municípios acreanos. Parte desses veículos e equipamentos foram adquiridos com recurso de emenda parlamentar do deputado Alan Rick.

Durante a reunião, a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Munhôz, que participou por telefone, confirmou também que a equipe do ministério oficializará a adesão do Acre ao programa Mães do Brasil. O programa promove a proteção integral das mulheres com amparo no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos.

“A vinda da Ministra e sua equipe demonstra o compromisso dos governos estadual e federal na busca de soluções práticas e urgentes para a execução do plano emergencial de enfrentamento ao feminicídio no Acre. Somando forças, e efetivando as políticas públicas, venceremos essa guerra social.” – declarou a secretária Ana Paula Lima.

“Estou comprometido em ajudar a reduzir as dificuldades e melhorar a vida das pessoas. E nesse esforço conjunto, meu, da bancada, do governo federal e do governador Gladson faremos essas entregas para fortalecer o trabalho de enfrentamento a violência contra a mulher e contra as nossas crianças e adolescentes.” – disse Alan Rick.

