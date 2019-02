O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no Ramal Polo Benfica na tarde de quarta-feira (6), em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores do local teriam encontrado o corpo de um homem dentro da mata e acionaram a Polícia Militar.

Devido ao local ser de difícil acesso foi preciso usar caminhonetes traçadas para resgatar o cadáver.

Ainda segundo a PM, o corpo apresentava vários golpes de arma branca.

Após o trabalho de perícia, o corpo foi encaminhado ao IML de Rio branco para os devidos procedimentos.

De acordo com moradores do local, o corpo pode ser do cabelereiro, Tiago de Araújo Costa, de 21 anos,

que está desaparacido desde o último domingo quando teria saído de casa para ir a uma festa no Polo Benfica e, segundo informações, ele teria sido visto na companhia de três homens e desde então teria desaparecido.

A identificação da vítima só será confirmada após reconhecimento de familiares. Moradores afirmam que as roupas usadas pela vítima batem com as descritas pelos familiares de Tiago.

