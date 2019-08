Mais um homicídio com requintes de crueldade foi registrado na capital.

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com as mãos amarradas, sem a cabeça e várias marcas de perfurações de faca, no início da tarde desta sexta-feira (9). O crime ocorreu no final da rua Baquari, loteamento Praia do Amapá, região do Taquari, em Rio Branco.

O corpo foi encontrado por populares em uma área de mata. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

Os peritos acreditam que o homem foi morto pela madrugada desta sexta-feira e corpo foi jogado na região.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A cabeça da vítima não foi encontrada.

A polícia acredita que a motivação do crime está relacionada a guerra entre as facções por disputa de territórios e o comando do tráfico de drogas.