Corpo estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado por morador que acionou a polícia e IML

O corpo da estudante Elisara Santiago Feittosa, de 12 anos, foi encontrado no final da tarde de ontem, quinta-feira (3), às margens do Igarapé Judia, em Rio Branco.

Policiais militares do Segundo Batalhão, juntamente com peritos do IML foram acionados por um morador para atender uma ocorrência no final do bairro santo Afonso já em uma área de mata a cerca de 100 metros do Igarapé Judia. Foi ele quem encontrou o corpo da menina.

Após a realização da perícia no local o corpo foi levado para o IML e logo em seguida, a família da garota esteve no Local e teria reconhecido o corpo da garota.

Familiares informaram que a garota estava desaparecida há três dias e morava no Santo Afonso.

