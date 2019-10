Agentes da Polícia Civil do município de Epitaciolândia, foram acionados na manhã desta quinta-feira, dia 03, após terceiros terem localizado um corpo de uma mulher aparentando entre 30/40 anos, em um ramal localizado no km 24, da BR 317, no município de Epitaciolândia.

No local, estava o corpo da mulher que apresentava várias marcas de perfurações por arma branca (faca); nas pernas, nádegas, braços, pescoço e outros locais do corpo. Os agentes acreditam que a vítima tenha sido morta em outro local, para depois ter sido desovada no ramal.

Também não está descartado a hipótese de ter sido vítima de abuso sexual. A vítima sempre era vista perambulando pelas ruas da fronteira e os agentes já estão investigando o caso considerado feminicídio.

Os agentes não localizaram qualquer documento que pudesse identificar a vítima. O corpo foi resgatado do local e seria encaminhado ao IML na Capital para os procedimentos de praxe.

Se acredita que a vítima tenha sido morta com mais de 30 perfurações pelo corpo.

Mais informações a qualquer momento.

