“A guarnição de mergulhadores deslocou-se até o local do fato e realizou os mergulhos durante toda a tarde de sexta, mesmo com a correnteza muito forte. A equipe encontrou uma espingarda. No dia seguinte, ao retomar as atividades, fomos informados de que o corpo havia boiado e estava em uma distância de 30 minutos de barco do local onde ele desapareceu. Fizemos o resgate e o transportamos até Sena Madureira”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Juscelino Pacheco.