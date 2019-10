A moto e a bolsa que estava com ele, permanecem na Delegacia da Polícia Civil de Xapuri, Johny de Souza Saraiva, 29 anos, morador do Seringal Vila Nova

Por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira (14), chegou ao conhecimento da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, que um corpo de um homem tinha sido encontrado caído às margens da BR 317 nas proximidades do ramal Piçarreira.

O delegado Alex Danny determinou que os inspetores Eurico Feitosa e Eliane Andrade, fossem averiguar para dar seguimento às providências de praxe. No local os investigadores tiveram apoio dos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foi encontrado próximo ao corpo de Johny, uma motocicleta modelo Honda/Bros, placa NBS 9545, de cor laranjada e uma mochila contendo material de pesca e outros objetos pessoais. O corpo foi encaminhado para o IML na cidade de Rio Branco, já em estado de putrefação, onde se acredita que estaria no local desde o último sábado (12).

Johny de Souza Saraiva, 29 anos, morador do Seringal Vila Nova, e muito conhecido pela comunidade de capixaba, o mesmo sofreu acidente em horário ainda não confirmado.

Segundo o Inspetor Investigador Eurico Feitosa, que coordenou as diligências, os investigadores só irão dar continuidade na investigação, depois que sair o exame do IML da causa da morte. Foi encontrado no interior de uma mochila próximo ao corpo, um litro de álcool temperado com suco de groselha, bebida alcoólica muito usada por moradores da zona rural.

